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Дроновая атака из Крыма — Гуменюк рассказала о тактике врага

23 марта 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Дроновая атака из Крыма — Гуменюк рассказала о тактике врага
Наталья Гуменюк. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Враг максимально использует инфраструктуру временно оккупированного Крыма, чтобы наносить как можно больший удар по украинскому тылу. Россияне активно используют южные направления для запуска дронов в боевые миссии.

Об этом сообщила в эфире национального телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, такой способ стратегически важен для врага, поскольку он пытается максимально защитить свои дроны. В частности, избежать их уничтожения и использовать их для разведки и атак.

"Враг пытается максимально использовать временно оккупированную территорию для того, чтобы путем следования эти дроны не были уничтожены. Но там, где они попадают в зону нашего поражения, ведется боевая работа и она достаточно результативна", — заявила военная.

Атака по Украине

Напомним, в ночь на 22 марта, россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.

Также мы писали, что 15 марта баллистическими ракетами была атакована Одесса, в результате чего погиб 21 человек, а 17 марта — враг нанес схожий удар по Николаеву, попав в одно место два раза. Такие спланированные удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты целенаправленно выпускали снаряды для большего поражения.

Добавим, что в ISW назвали возможную цель российских атак по украинским энергетическим объектам. По их информации, целью этих действий россиян, вероятно, попытка истощить украинские системы ПВО и разрушить энергосистему.

Одесса
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Наталия Гуменюк
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атака

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