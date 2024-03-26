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Границы Одесчины под контролем американской авиации — подробности

26 марта 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Границы Одесчины под контролем американской авиации — подробности
Движение разведывательного самолета НАТО. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 26 марта, в воздушном пространстве Румынии у границ Одесской области патрулирует самолет НАТО. Кроме того, он также мониторит ситуацию в акватории Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут разведчика

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. В настоящее время самолет ведет разведку вдоль границ Одесской области и наблюдает за ситуацией в Черном море.

Американский разведчик патрулирует ситуацию у границ Одесщины
Boeing P-8A Посеидон. Фото: УНИАН

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что в последнее время Силы обороны имеют значительные успехи в Черном море, в частности, речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Ивана Хурса".

Ранее сообщалось, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который являлся элементом управления войсками армии страны-террориста.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.

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