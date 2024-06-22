Біля кордонів Одещини зафіксували літаки НАТО

Рух розвідувальників. Фото: скриншот

Над Чорним морем зараз, 22 червня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, та разом з ним Bombardier Challenger 650 Artemis. Вони патрулюють повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Розвідник оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину, а також комплексом протидії системам РЕБ. Крім того, літак має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. Він злетів з аеродрому Шауляй у Литві.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі неспоряджений ракетоносій. Проте понад двадцять "Калібрів" спостерігаються в Азовському морі. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також ми повідомляли, що Україна продовжує героїчну боротьбу проти кораблів росіян, які намагаються сховатися від ударів у портах на інших окупованих територіях. Для того, аби знищувати одиниці флоту ЧФ РФ, Сили оборони потребують підтримки партнерів.