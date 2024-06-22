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Росіяни тримають у Чорному морі ракетоносій — яку загрозу несе

22 червня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ворожий ракетоносій у Чорному морі — чи є "Калібри" на борту
Російська субмарина на чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 22 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі неспоряджений ракетоносій. Проте понад двадцять "Калібрів" спостерігаються в Азовському морі. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують: 

  • у Чорному морі чатує ворожий корабель, він є ракетоносієм, без ракет; 
  • в Азовському морі — 8 окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • в Середземному морі російських військових кораблів немає.

Росіяни тримають у Чорному морі ракетоносій — яку загрозу несе - фото 1

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 7 суден, три з них прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 9 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло п'ять з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено  рейдовий буксир "Сатурн".

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