Вражеский ракетоноситель в Черном море - есть ли "Калибры" на борту

Российская субмарина на дежурстве. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро субботы, 22 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море не снаряженный ракетоноситель. Однако более двадцати "Калибров" наблюдаются в Азовском море. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают:

в Черном море караулит вражеский корабль, он является ракетоносителем, без ракет;

в Азовском море — 8 оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море российских военных кораблей нет.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 7 судов, три из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 9 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло пять из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не выходили в воду.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".