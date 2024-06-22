У границ Одесчины зафиксировали самолеты НАТО

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Над Черным морем сейчас, 22 июня, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon, и вместе с ним Bombardier Challenger 650 Artemis. Они патрулируют воздушное пространство у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Разведчик оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину, а также комплексом противодействия системам РЭБ. Кроме того, у самолета есть приборы для дистанционного прослушивания каналов связи. Он взлетел с аэродрома Шауляй в Литве.

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Напомним, сегодня, 22 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море неснаряженный ракетоноситель. Однако более двадцати "Калибров" наблюдаются в Азовском море. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Также мы сообщали, что Украина продолжает героическую борьбу против кораблей россиян, пытающихся укрыться от ударов в портах на других оккупированных территориях. Для того чтобы уничтожать единицы флота ЧФ РФ, Силы обороны нуждаются в поддержке партнеров.