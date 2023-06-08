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Літні оздоровчі заклади на Одещині не працюватимуть

8 червня 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Літні оздоровчі заклади на Одещині не працюватимуть
Діти в оздоровчому таборі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Більшість дитячих оздоровчих закладів на Одещині не відповідають вимогам безпеки. З урахуванням загроз ракетно-бомбових ударів та незахищеності узбережжя від загроз з моря, а також відсутності необхідних бомбосховищ, укриттів та транспорту для евакуації, дитячі оздоровчі заклади не можуть функціонувати.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації Тетяна Дементьєва.

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На Одещині діє програма, за якою надається фінансова допомога в розмірі 20 тисяч гривень на відпочинок дітей з родин військовополонених Одещини. Батькам дитини слід звернутися до обласного центру допомоги ветеранам війни для отримання цих коштів.

Цього року найсильнішими надавачами послуг з оздоровлення та відпочинку дітей стануть інші області, зокрема Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Хмельницька.

Тетяна Дементьєва також зазначила, що за державні кошти діти з малозабезпечених родин, які проживають у зоні бойових дій, на кордоні з Росією або на територіях, що були окуповані, зможуть відпочити в міжнародному дитячому центрі "Артек" та українському дитячому центрі "Молода гвардія".

Планується також розробка програм співпраці для надання відпочинку українським дітям за кордоном, зокрема в Португалії, Іспанії, Норвегії, Японії, Чехії та Польщі. Діти з багатодітних родин, малозабезпечених родин, діти з інвалідністю, які здатні обслуговувати себе, а також діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, матимуть можливість відпочити за кордоном.

Нагадаємо, в Одесі та області досі діє торішній наказ військової адміністрації про заборону відвідування пляжів. Втім, наразі розглядається питання, щодо відкриття деяких ділянок узбережжя виключно з оздоровчою метою.

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