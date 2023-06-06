В Одесі відкриють ділянки пляжів для оздоровлення

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі та області все ще діє торішній наказ військової адміністрації про заборону відвідування пляжів. Втім, наразі розглядається питання, щодо відкриття деяких ділянок узбережжя виключно з оздоровчою метою.

Про це Новини.LIVE дізнались на брифінгу голови РВА Юрія Крука.

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До 5 червня місцева влада повинна була передати рекомендації щодо можливого відкриття деяких пляжів Одеси районній військовій адміністрації. Втім дані терміни продовжили до середини наступного тижня.

"Зараз терміни можливості відкриття деяких пляжів продовжені до 15 червня. Станом на сьогодні є заборона. Після 15 червня, коли будуть надані акти про виконання умов, за яких можуть бути відкриті пляжі, може бути прийнято рішення про доступ на деякі ділянки узбережжя в Одесі", — зазначив Крук.

Крім того, він повідомив, що влада міста Чорноморськ також звернулася до військової адміністрації з проханням про можливість відкриття деяких пляжів. Там ситуація складніша, адже в місті немає хвилерізів.

Глава РВА Юрій Крук. Фото: Новини.LIVE

"В Чорноморську не існує траверсів та хвилерізів, тому там доступ до моря можна дозволити тільки на одній ділянці — це яхт-клуб морського торговельного порту Чорноморськ. Її треба обладнати певним чином згідно з наказом — встановити загороджувальні сітки на вході з моря, рятувальні вежі тощо", — додав голова РВА.

Що стосується доступу спортивних секцій на піщані пляжі, то він буде даний для всіх, але за умови якщо всі вимоги будуть виконані. Проте в Чорноморську наразі доступ до піску є лише на ділянці, де відбувалися змагання з пляжних видів спорту.

Нагадаємо, в Одесі незабаром відкриють інклюзивний пляж "Без меж", де будуть створені умови для комфортного відпочинку людей з різними фізичними обмеженнями. Відновлювально-підготовчі роботи на цьому безбар'єрному місці відпочинку біля моря вже йдуть повним ходом.

Тим часом в обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.