В Одесі готуються відкрити інклюзивний пляж "Без меж"

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі незабаром відкриють інклюзивний пляж "Без меж", де будуть створені умови для комфортного відпочинку людей з різними фізичними обмеженнями. Відновлювально-підготовчі роботи на цьому безбар'єрному місці відпочинку біля моря вже йдуть повним ходом.

Про це повідомляють на сторінці пляжу в Іnstagram.

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Пляж розташований на ділянці між траверсами 12 та 13, яка раніше була нерозчищеною. Зараз проводяться роботи з розчищування та організації території, щоб забезпечити доступність та безпечність для всіх відвідувачів, незалежно від їхньої фізичної здатності.

Вперше цей інклюзивний пляж в Одесі відкрили у 2021 році. Там облаштовано 46-метровий пандус з оптимальним кутом для спуску і підйому людей на візках, обладнаний тактильною плиткою для незрячих і слабозорих. Під пандусом розмістилися медпункт, туалети, роздягальні та господарські приміщення.

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Пляжний сезон

В орендаторів пляжів залишилось кілька днів, аби підготувати узбережжя до перевірки. Цього року дозвіл відвідування моря стане своєрідним експериментом.

Тим часом в обласному департаменті охорони здоров’я заявили, що на цей час не рекомендується відкривати пляжі для купання. Втім людям можна дозволити приймати сонячні ванни.

Зазначимо, що в Чорноморську ухвалили рішення щодо пляжного сезону. Наразі в місті на Одещині немає умов для безпечного відпочинку, тож море залишається під забороною.