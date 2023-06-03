В Одессе готовятся открыть инклюзивный пляж "Без границ"

Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе в скором времени откроют инклюзивный пляж "Без границ", где будут созданы условия для комфортного отдыха людей с разными физическими ограничениями. Восстановительно-подготовительные работы на этом безбарьерном месте отдыха у моря уже идут полным ходом.

Об этом сообщают на странице пляжа в Instagram.

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Пляж расположен на участке между траверсами 12 и 13, ранее нерасчищенной. Сейчас проводятся работы по расчистке и организации территории с целью обеспечения доступности и безопасности для всех посетителей, независимо от их физической способности.

Впервые этот инклюзивный в Одессе был открыт в 2021 году. Там обустроен 46-метровый пандус с оптимальным углом для спуска и подъема людей на тележках, оборудованный тактильной плиткой для незрячих и слабовидящих. Под пандусом разместились медпункт, туалеты, раздевалки и хозяйственные помещения.

Инклюзивный пляж в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Пляжный сезон

У арендаторов пляжей осталось несколько дней, чтобы подготовить побережье к проверке. В этом году разрешение на посещение моря станет своеобразным экспериментом.

Тем временем в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.

Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.