В Одессе готовятся открыть инклюзивный пляж "Без границ"
В Одессе в скором времени откроют инклюзивный пляж "Без границ", где будут созданы условия для комфортного отдыха людей с разными физическими ограничениями. Восстановительно-подготовительные работы на этом безбарьерном месте отдыха у моря уже идут полным ходом.
Об этом сообщают на странице пляжа в Instagram.
Пляж расположен на участке между траверсами 12 и 13, ранее нерасчищенной. Сейчас проводятся работы по расчистке и организации территории с целью обеспечения доступности и безопасности для всех посетителей, независимо от их физической способности.
Впервые этот инклюзивный в Одессе был открыт в 2021 году. Там обустроен 46-метровый пандус с оптимальным углом для спуска и подъема людей на тележках, оборудованный тактильной плиткой для незрячих и слабовидящих. Под пандусом разместились медпункт, туалеты, раздевалки и хозяйственные помещения.
Пляжный сезон
У арендаторов пляжей осталось несколько дней, чтобы подготовить побережье к проверке. В этом году разрешение на посещение моря станет своеобразным экспериментом.
Тем временем в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.
Отметим, что в Черноморске приняли решение по пляжному сезону. Сейчас в городе Одесской области нет условий для безопасного отдыха, поэтому море остается под запретом.