В Одессе откроют участки пляжей для оздоровления

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Одессе и области все еще действует приказ военной администрации о запрете посещения пляжей. Впрочем, сейчас рассматривается вопрос об открытии некоторых участков побережья исключительно в оздоровительных целях.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге главы РВА Юрия Крука.

Читайте также:

До 5 июня местные власти должны были передать рекомендации по возможному открытию некоторых пляжей Одессы районной военной администрации. Впрочем, данные сроки продлили до середины следующей недели.

"Сейчас сроки возможности открытия некоторых пляжей продлены до 15 июня. По состоянию на сегодняшний день есть запрет. После 15 июня, когда будут предоставлены акты о выполнении условий, при которых могут быть открыты пляжи, может быть принято решение о доступе на некоторые участки побережья в Одессе", – отметил Крук.

Кроме того, он сообщил, что власти города Черноморск также обратились в военную администрацию с просьбой о возможности открытия некоторых пляжей. Там ситуация более сложная, ведь в городе нет волнорезов.

Главы РВА Юрий Крук. Фото: Новини.LIVE

"В Черноморске не существует траверсов и волнорезов, поэтому там доступ к морю можно разрешить только на одном участке — это яхт-клуб морского торгового порта Черноморск. Ее нужно оборудовать определенным образом согласно приказу - установить заградительные сетки на входе с моря, спасательные башни и т.д.", — добавил глава РВА.

Что касается доступа спортивных секций на песчаные пляжи, то он будет дан для всех, но при условии если все требования будут выполнены. Однако в Черноморске доступ к песку есть только на участке, где проходили соревнования по пляжным видам спорта.

Напомним, в Одессе в скором времени откроют инклюзивный пляж "Без границ", где будут созданы условия для комфортного отдыха людей с разными физическими ограничениями. Восстановительно-подготовительные работы на этом безбарьерном месте отдыха у моря уже идут полным ходом.

Тем временем в областном департаменте здравоохранения заявили, что в настоящее время не рекомендуется открывать пляжи для купания. Впрочем, людям можно позволить принимать солнечные ванны.