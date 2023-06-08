Летние оздоровительные учреждения в Одесской области не будут работать

Дети в оздоровительном лагере. Фото: google

Большинство детских оздоровительных заведений в Одесской области не отвечают требованиям безопасности. С учетом угроз ракетно-бомбовых ударов и незащищенности побережья от угроз с моря, а также отсутствия необходимых бомбоубежищ, укрытий и транспорта для эвакуации, детские оздоровительные заведения не могут функционировать.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказала директор департамента социальной и семейной политики Одесской областной военной администрации Татьяна Дементьева.

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В Одесской области действует программа, по которой предоставляется финансовая помощь в размере 20 тысяч гривен на отдых детей из семей военнопленных Одесской области. Родителям ребенка следует обратиться в областной центр помощи ветеранам войны для получения этих средств.

В этом году сильнейшими поставщиками услуг по оздоровлению и отдыху детей станут другие области, в частности, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская и Хмельницкая.

Татьяна Дементьева также отметила, что за государственные средства дети из малообеспеченных семей, проживающих в зоне боевых действий, на границе с Россией или на оккупированных территориях смогут отдохнуть в международном детском центре "Артек" и украинском детском центре "Молодая гвардия".

Планируется также разработка программ сотрудничества для отдыха украинским детям за рубежом, в частности в Португалии, Испании, Норвегии, Японии, Чехии и Польше. Дети из многодетных семей, малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, способные обслуживать себя, а также дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, будут иметь возможность отдохнуть за границей.

Напомним, в Одессе и области до сих пор действует приказ военной администрации о запрете посещения пляжей. Впрочем, сейчас рассматривается вопрос об открытии некоторых участков побережья исключительно в оздоровительных целях.