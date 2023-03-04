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Літній сезон: вільних пляжів в Одесі стає все менше

4 березня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Літній сезон: вільних пляжів в Одесі стає все менше
Власники закладів на узбережжі вже займаються "благоустроєм"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська Аркадія славиться своїми забудовами. Щороку в одеситів стає все менше виходів до моря та вільних пляжів. Один із літніх закладів відпочинку якраз проводить чергові ремонтні роботи.

Відео в мережі опублікувала одеситка. 

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"Це взагалі нормально, що на три ряди вони збільшились. Йдуть роботи. Лінію відібрали, а раніше тут люди просто лежали", — коментує одеситка

Як стверджує жінка, літній майданчик для відпочинку розширюють, і раніше він займав набагато менше території. Однак чомусь відбувається це коштом частини пляжної зони.

Інспектори ДАБК поки не коментували, наскільки дії власника закладу законні і чи видавали їм документи на розширення території. 

Забудова узбережжя 

Нещодавно Інспектори ДАБК демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі. Мораторій на перевірки не означає, що міська влада дозволить захоплювати земельні ділянки та будувати без дозвільних документів. В Одесі діє механізм демонтажу.

Також в Одесі в районі причалу 133 "Зелений мис" за два дні знесли незаконну конструкцію прямо на піску. Нахаббуд був тільки на стадії будівництва. Підприємиць вирішив побудувати його, користуючись мораторієм на перевірки.

Тим часом в Україні розпочали бета-тестування оформлення документів на будівництво у застосунку державних послуг "Дія". Такий сервіс спростить подачу документів та прибере корупційну складову.

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