Летний сезон: свободных пляжей в Одессе становится все меньше

Владельцы заведений на побережье уже занимаются "благоустройством"

Одесская Аркадия славится своими застройками. Каждый год у одесситов становится все меньше выходов к морю и свободным пляжам. Одно из летних заведений отдыха как раз проводит очередные ремонтные работы.

Видео в сети опубликовала одесситка.

"Это вообще нормально, что на три ряда они увеличились. Идут работы. Линию отобрали, а раньше здесь люди просто лежали", — комментирует одесситка.

Как утверждает женщина, летнюю площадку для отдыха расширяют, и раньше она занимала гораздо меньше территории. Однако почему-то происходит это за счет части пляжной зоны.

Инспекторы ГАСК пока не комментировали, насколько действия владельца заведения законны и выдавали ли им документы на расширение территории.

Застройка побережья

Недавно Инспекторы ГАСК демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге. Мораторий на проверки не означает, что городские власти разрешат захватывать земельные участки и строить без разрешительных документов. В Одессе работает механизм демонтажа.

Также в Одессе в районе причала 133 "Зеленый мыс" за два дня снесли незаконную конструкцию прямо на песке. Нахалстрой находился только на стадии строительства. Предприниматель решил построить его, пользуясь мораторием для проверки.

Тем временем в Украине приступили к бета-тестированию оформления документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.