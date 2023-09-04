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Літо йде на спад: якою буде погода в Одесі сьогодні

4 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 вересня
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 4 вересня, в Одесі цілий день буде мінлива хмарність, проте опадів не прогнозується. А от в області місцями можливий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 2-8 м/с.
  • Температура вночі 21-22°С, вдень 23-28°С.
  • Температура морської води 25.5°C.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 58%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність, місцями сонячно.
  • Місцями короткочасний дощ.
  • Вітер північно-східний, 4-11 м/с.
  • Температура вночі 17-21°С, вдень 27-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

В Україні в понеділок, 4 вересня, очікується прохолодна погода. Також у багатьох регіонах країни пройдуть дощі з грозою.

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