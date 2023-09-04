Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 вересня

Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 вересня, в Одесі цілий день буде мінлива хмарність, проте опадів не прогнозується. А от в області місцями можливий короткочасний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 2-8 м/с.

Температура вночі 21-22°С, вдень 23-28°С.

Температура морської води 25.5°C.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 58%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність, місцями сонячно.

Місцями короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 4-11 м/с.

Температура вночі 17-21°С, вдень 27-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

В Україні в понеділок, 4 вересня, очікується прохолодна погода. Також у багатьох регіонах країни пройдуть дощі з грозою.