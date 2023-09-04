Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 вересня

Літо йде на спад: якою буде погода в Одесі сьогодні
4 вересня 2023 06:30
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 4 вересня, в Одесі цілий день буде мінлива хмарність, проте опадів не прогнозується. А от в області місцями можливий короткочасний дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 2-8 м/с.
- Температура вночі 21-22°С, вдень 23-28°С.
- Температура морської води 25.5°C.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 58%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність, місцями сонячно.
- Місцями короткочасний дощ.
- Вітер північно-східний, 4-11 м/с.
- Температура вночі 17-21°С, вдень 27-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
В Україні в понеділок, 4 вересня, очікується прохолодна погода. Також у багатьох регіонах країни пройдуть дощі з грозою.