Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 сентября.

Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 сентября, в Одессе целый день переменная облачность , однако осадков не прогнозируется. А вот в области местами возможен кратковременный дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 2-8 м/с.

Температура ночью 21-22°С, днем ​​23-28°С.

Температура морской воды 25.5°C.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 58%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями, местами солнечно.

Местами кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 4-11 м/с.

Температура ночью 17-21°С, днем ​​27-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине в понедельник, 4 сентября, ожидается прохладная погода. Также во многих регионах пройдут дожди с грозой.