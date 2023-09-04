Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 сентября.

Лето идет на убыль: какой будет погода в Одессе сегодня
4 сентября 2023 06:30
Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 4 сентября, в Одессе целый день переменная облачность , однако осадков не прогнозируется. А вот в области местами возможен кратковременный дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 2-8 м/с.
- Температура ночью 21-22°С, днем 23-28°С.
- Температура морской воды 25.5°C.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 58%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями, местами солнечно.
- Местами кратковременный дождь.
- Ветер северо-восточный, 4-11 м/с.
- Температура ночью 17-21°С, днем 27-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В Украине в понедельник, 4 сентября, ожидается прохладная погода. Также во многих регионах пройдут дожди с грозой.