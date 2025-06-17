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Головна Одеса Літо повертається — якою буде погода в Одесі завтра

Літо повертається — якою буде погода в Одесі завтра

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Дата публікації: 17 червня 2025 16:47
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 18 червня - що обіцяють синоптики Гідрометцентру на Одещині та чи будуть дощі
Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Завтра, у середу, 18 червня, в Одесі буде мінлива хмарність та прохолодний північно-західний вітер. Однак нарешті ніяких опадів у регіоні не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вже вдень потеплішає до +26...+28 °C. 

Погода - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак істотних опадів не має бути. Вітер завтра прогнозують північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. На автошляхах регіону синоптики обіцяють добру видимість.

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Така погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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