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Главная Одесса Лето возвращается — какой будет погода в Одессе завтра

Лето возвращается — какой будет погода в Одессе завтра

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Дата публикации 17 июня 2025 16:47
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 18 июня - что обещают синоптики Гидрометцентра в Одесской области и будут ли дожди
Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

Завтра, в среду, 18 июня, в Одессе будет переменная облачность и прохладный северо-западный ветер. Однако наконец никаких осадков в регионе не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а уже днем потеплеет до +26...+28 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако существенных осадков не должно быть. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах региона синоптики обещают хорошую видимость.

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Такая погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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