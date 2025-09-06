Погода Одеса 7 серпня — ясно, спека до +30 °C

Погода в Одесі 7 вересня. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 7 вересня, в Одесі очікується ясна й суха погода. Вночі буде прохолодніше, зранку — свіже, вдень повернеться справжня спека і подекуди відчуватиметься +30 °C. Дощу не прогнозується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



Погода в Одесі

Уночі температура впаде до +19 °C, і місто зможе трохи відпочити від денної спеки. Ранок зустріне одеситів такою ж свіжістю — близько +19 °C, з легким вітром і чистим небом.

Удень сонце розгорнеться на повну силу: повітря прогріється до +28 °C, а відчуватиметься навіть спекотніше — майже +30 °C. Жодної хмарини, лише яскраве літнє небо.

Вечір збереже тепло — близько +27 °C, і стане чудовим часом для прогулянки чи відпочинку біля моря.

День триватиме майже 13 годин: світанок о 06:25, захід о 19:24. А вночі над Одесою сяятиме повний місяць.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С.

На автошляхах області видимість добра

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

