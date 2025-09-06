Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Лето продолжается — Одессу завтра ждет жаркий день

Лето продолжается — Одессу завтра ждет жаркий день

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 16:42
Погода Одесса 7 августа - ясно, жара до +30 °C
Погода в Одессе 7 сентября. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 7 сентября, в Одессе ожидается ясная и сухая погода. Ночью будет прохладнее, утром — свежее, днем вернется настоящая жара и местами будет ощущаться +30 °C. Дождя не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью температура упадет до +19 °C, и город сможет немного отдохнуть от дневной жары. Утро встретит одесситов такой же свежестью - около +19 °C, с легким ветром и чистым небом.

Днем солнце развернется в полную силу: воздух прогреется до +28 °C, а будет ощущаться даже жарче — почти +30 °C. Ни одной тучи, только яркое летнее небо.

Вечер сохранит тепло — около +27 °C, и станет прекрасным временем для прогулки или отдыха у моря.

День продлится почти 13 часов: рассвет в 06:25, закат в 19:24. А ночью над Одессой будет сиять полная луна.

Літо продовжується — Одесу завтра чекає спекотне сонце - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая
Літо продовжується — Одесу завтра чекає спекотне сонце - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, завтра на Харьковщине ожидается сухая и теплая погода, осадков не прогнозируют. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации