Погода Одесса 7 августа - ясно, жара до +30 °C

Лето продолжается — Одессу завтра ждет жаркий день
Завтра, 7 сентября, в Одессе ожидается ясная и сухая погода. Ночью будет прохладнее, утром — свежее, днем вернется настоящая жара и местами будет ощущаться +30 °C. Дождя не прогнозируется.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью температура упадет до +19 °C, и город сможет немного отдохнуть от дневной жары. Утро встретит одесситов такой же свежестью - около +19 °C, с легким ветром и чистым небом.
Днем солнце развернется в полную силу: воздух прогреется до +28 °C, а будет ощущаться даже жарче — почти +30 °C. Ни одной тучи, только яркое летнее небо.
Вечер сохранит тепло — около +27 °C, и станет прекрасным временем для прогулки или отдыха у моря.
День продлится почти 13 часов: рассвет в 06:25, закат в 19:24. А ночью над Одессой будет сиять полная луна.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая
Напомним, завтра на Харьковщине ожидается сухая и теплая погода, осадков не прогнозируют. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.
Читайте Новини.LIVE!