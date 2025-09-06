Погода Одесса 7 августа - ясно, жара до +30 °C

Погода в Одессе 7 сентября. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 7 сентября, в Одессе ожидается ясная и сухая погода. Ночью будет прохладнее, утром — свежее, днем вернется настоящая жара и местами будет ощущаться +30 °C. Дождя не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью температура упадет до +19 °C, и город сможет немного отдохнуть от дневной жары. Утро встретит одесситов такой же свежестью - около +19 °C, с легким ветром и чистым небом.

Днем солнце развернется в полную силу: воздух прогреется до +28 °C, а будет ощущаться даже жарче — почти +30 °C. Ни одной тучи, только яркое летнее небо.

Вечер сохранит тепло — около +27 °C, и станет прекрасным временем для прогулки или отдыха у моря.

День продлится почти 13 часов: рассвет в 06:25, закат в 19:24. А ночью над Одессой будет сиять полная луна.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

