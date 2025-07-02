Прогноз погоди на завтра, 3 липня, в Одесі та області - синоптики Гідрометцентру попередили про пожежну небезпеку

Пожежа на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у четвер, 3 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через високу сухість повітря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер завтра прогнозують північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +29 °C до +34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

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