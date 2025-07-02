Прогноз погоди на завтра, 3 липня, в Одесі та області - синоптики Гідрометцентру попередили про пожежну небезпеку

Літо у розпалі — на яку погоду варто очікувати завтра в Одесі
Завтра, у четвер, 3 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів не прогнозують. Також мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки через високу сухість повітря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер завтра прогнозують північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +29 °C до +34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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