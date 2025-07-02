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Главная Одесса Лето в разгаре — какую погоду стоит ожидать завтра в Одессе

Лето в разгаре — какую погоду стоит ожидать завтра в Одессе

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 17:52
Прогноз погоды на завтра, 3 июля, в Одессе и области - синоптики Гидрометцентра предупредили о пожарной опасности
Пожар в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в четверг, 3 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков не прогнозируют. Также жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности из-за высокой сухости воздуха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер — северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер завтра прогнозируют северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +29 °C до +34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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