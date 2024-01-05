Одесити назвали ТОП-5 людей, гідних бути людиною року, чому саме вони?

Одесити гуляють Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Традиційно на початку року заведено підбивати підсумки попереднього, при цьому різні видання та агенції складають рейтинги ТОП найкращих. Так визначається іміджева складова підприємств, політиків та найвпливовіших людей міст та країни.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати одеситів на вулиці, хто для них особисто людина року?

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Зазвичай під час складання рейтингів, якщо вони насправді проводяться за правилами, запитуючи у людей пропонують кілька відповідей. Ми вирішили відійти від даного шаблону та дозволити одеситам запропонувати свої варіанти. Так Крістіна, подумавши над питанням, відповіла просто...

"Я — людина року, бо я вважаю, що зробила дуже багато корисних речей минулого року для нашої країни, для людей та своєї сім'ї, для себе. Вперше вирішила похвалити себе зараз", — зізнається Христина.

Христина вважає, що вона гідна титулу людина року. Фото: Новини.LIVE

А от для Олени немає однієї конкретної людини, на її думку, сьогодні в країні така ситуація, коли всі, хто зараз перебуває на передовій і є людьми року. Адже без них не було б країни.

"Напевно, наші воїни всі і є людина року, які захищають нашу країну", — каже Олена.

Олена впевнена, лише військові можуть бути людиною року. Фото: Новини.LIVE

Ну, а куди без керівника? В цьому випадку головнокомандувача ЗСУ. Адже саме від нього залежить основна стратегія війська.

"Для мене людина року — Залужний. Я вважаю, що він робить багато. Я не військова, але, як мені здається, він багато робить", — зазначає Вікторія.

Вікторія віддала перевагу Залужному. Фото: Новини.LIVE

Звісно ж, одесити не забули і про тих, без кого багатьом сьогодні було б просто не вижити — волонтерів. Зараз саме вони дістають для армії те, чого не може дістати держава, саме вони примудряються зібрати мільйони гривень, які спрямовують, зокрема на допомогу переселенцям та пенсіонерам.

"Людина року — це ті, хто допомагають людям. Це волонтери. Їм дуже дякую, допомагають дуже багато. А з політиків я довіряю тільки нашому президентові", — каже Катерина.

Для Катерини на першому місці волонтери та президент. Фото: Новини.LIVE

А ось для Валерії людиною року стала найрідніша людина — її мама. Вона власним прикладом показала, як треба переживати негаразди.

"Людина року, напевно, моя мама, тому що вона дуже смілива і вона разом з татом переїхали в інше місто, оскільки їхній будинок повністю зруйнований", — зізнається Валерія.

Валерія вважає, що цього титулу гідна її мама. Фото: Новини.LIVE

П'ять осіб, п'ять різних позицій... і всі вони мають право на існування. Виходить, що сьогодні людина року поняття ефемерне. І на це звання може претендувати кожен українець, який перебуває в окопі, або той, хто працює задля того, щоб бійці мали все необхідне. Переселенці, які були змушені кинути все і розпочинати нове життя з нуля, теж можуть претендувати на дане звання. Отож і виходить, що всі українці це і є люди року, всі разом як єдина нація та один народ.