Які тендери оголошували в Одеській області у 2023 році

Мітинг біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

Протягом останніх чотирьох місяців 2023 року одесити щотижня виходили на мітинги проти безглуздих закупівель за державні кошти у той час, коли на фронті існувала значна нестача боєприпасів. Містяни вимагали скасували тендери та спрямувати ці кошти на потреби армії. У переважній більшості випадків так і сталося.

Новини.LIVE підготували ТОП найнедоречніших тендерів, які оголошували в Одеській області.

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Пів мільйона на равлика

У жовтні, у селі Трояндове Доброславського району, місцева влада оголосила тендер на реконструкцію пам'ятника у центральному парку, який має форму равлика. На нього хотіли виділити 471 883 тисячі гривень. Однак оголошеного переліку робіт не було.

Після суспільного резонансу голова громади Людмила Прокопечко у своїх соцмережах зазначила, що її намагалися дискредитувати та насправді за ці кошти хотіли покращити стан парку, а тендер "неправильно трактували". Наразі закупівлю повністю скасовано.

Скриншот відкритого аукціону на ремонт "Равлика". Фото: Prozorro

Шість мільйонів на стадіон

Ще одну недолугу закупівлю оголосили у місті Подільськ, де у розпал війни вирішили відреставрувати місцевий стадіон. Ба більше — його вартість оцінили у понад шість з половиною мільйонів гривень.

Зазначимо, що тоді дуже швидко знайшовся підрядник робіт. Ним стало ТОВ "Проектміськбуд". Однак угода не була укладена через скасування тендера Одеською ОВА, яка порекомендувала громаді спрямувати ці кошти на виплати держслужбовцям та допомогу військовим.

Скриншот відкритого аукціону на реконструкцію стадіона. Фото: Prozorro

Незрозумілі укриття

Але справжнім "хітом" цьогорічних тендерів стали ремонти та будівництва укриттів за космічні суми.

Відтак, у селі Жеребкове Одеської області місцева влада вирішила побудувати одразу два укриття, кожне з яких має вміщувати 250 осіб одночасно. Зазначимо, що їхня загальна вартість становила понад 21 мільйон гривень, а населення складає менш як дві тисячі осіб за переписом 2020 року.

Скриншот відкритого аукціону на будівництво укриття. Фото: Prozorro

Слід додати, що перший тендер вдалося скасувати, а от другий, вартість якого менше на 300 тисяч гривень, знайшов свого підрядника. Роботи планують виконати до кінця 2024 року.

Скриншот скасованого відкритого аукціону на будівництво укриття. Фото: Prozorro

Ще один скандал розгорівся навколо будівництва радіаційного укриття у селі Дачне Одеського району, яке планують розмістити в одному з садочків. На нього виділили з місцевого бюджету понад 27 мільйонів гривень. Щодо цього тендеру голова ОВА Олег Кіпер обіцяв особисто розібратися у його доцільності.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Ремонт садочка у селі

А от абсолютним будівельним нонсенсом цього року став капітальний ремонт дитячого садочка у Березівському районі. У селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, були готові витратити майже 150 мільйонів гривень на ці роботи. Однак ці торги не відбулися, бо не знайшовся підрядник. Нової закупівлі Раухівська сільська рада більше не оголошувала.

Скриншот відкритого аукціону на ремонт садочка. Фото: Prozorro

Божевільні тендери на солодощі

Завершують рік божевільних закупівель одразу три тендери на солодощі, які оголосили в Ізмаїлі, Фонтанці та Визирці.

Цукерки для Ізмаїла

Міська влада планувала закупити 7 200 солодких подарунків, на які виділила 1 140 750 гривень. Закупівля все ж відбулася, але з меншим цінником — 841 750 гривні. Відтак вартість одного пакунка скала 116 гривень.

Скриншот відкритого аукціону на закупівлю цукерок. Фото: Prozorro

Скриншот про укладання договору. Фото: Prozorro

Солодощі за 800 тисяч для сіл

Майже аналогічні тендери оголосили Фонтанська та Визирська сільська ради, які виділили на подарунки понад 800 тисяч гривень, однак їхня кількість була майже вдвічі меншою.

Наразі відомо, що Фонтанський тендер до 6 січня перебуває у періоді оскарження пропозицій через невідповідність вартості з оголошеним переліком цукерок.

Скриншот відкритого аукціону на закупівлю цукерок. Фото: Prozorro

Скриншот про скасування відкритого аукціону на закупівлю цукерок. Фото: Prozorro

А от Визирська закупівля була скасована виконавцем. Попередньо відомо, що були порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Скриншот про скасування відкритого аукціону на закупівлю цукерок. Фото: Prozorro

Нагадаємо, у середині грудня в Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.