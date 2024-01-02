Какие тендеры объявляли в Одесской области в 2023 году

Митинг возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

В последние четыре месяца 2023 года одесситы еженедельно выходили на митинги против бессмысленных закупок за государственные средства в то время, когда на фронте существовал значительный недостаток боеприпасов. Горожане потребовали отменить тендеры и направить эти средства на нужды армии. В подавляющем большинстве случаев так и произошло.

Новини.LIVE подготовили ТОП самых неуместных тендеров, объявлявшихся в Одесской области.

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Пол миллиона на улитку

В октябре, в селе Розовое Доброславского района, местные власти объявили тендер на реконструкцию памятника в центральном парке, который имеет форму улитки. На него хотели выделить 471 883 тысяч гривен. Однако объявленного перечня работ не было.

После общественного резонанса глава общины Людмила Прокопечко в своих соцсетях отметила, что ее пытались дискредитировать и действительно за эти средства хотели улучшить состояние парка, а тендер "неправильно трактовали". В настоящее время закупка полностью отменена.

Скриншот открытого аукциона на ремонт "Улитка". Фото: Prozorro

Шесть миллионов на стадион

Еще одну несуразную закупку объявили в городе Подольск, где в разгар войны решили отреставрировать местный стадион. Более того — его стоимость оценили более шести с половиной миллионов гривен.

Тогда очень быстро нашелся подрядчик работ. Им стало ООО "Проектгорстрой". Однако соглашение не было заключено из-за отмены тендера Одесской ОВА, которая порекомендовала общине направить эти средства на выплаты госслужащим и помощь военным.

Скриншот открытого аукциона на реконструкцию стадиона. Фото: Prozorro

Непонятные укрытия

Но настоящим "хитом" нынешних тендеров стали ремонты и строительство укрытий за космические суммы.

Следовательно, в селе Жеребково Одесской области местные власти решили построить сразу два укрытия, каждое из которых должно вмещать 250 человек одновременно. Отметим, что их общая стоимость составила более 21 миллиона гривен, а население составляет менее двух тысяч человек по переписи 2020 года.

Скриншот открытого аукциона на строительство укрытия. Фото: Prozorro

Следует добавить, что первый тендер удалось отменить, а вот второй, стоимость которого меньше 300 тысяч гривен, нашел своего подрядчика. Работы планируется выполнить до конца 2024 года.

Скриншот упраздненного открытого аукциона на строительство укрытия. Фото: Prozorro

Еще один скандал разгорелся вокруг строительства радиационного укрытия в селе Дачное Одесского района, которое планируется разместить в одном из садиков. На него было выделено из местного бюджета более 27 миллионов гривен. В этом тендере глава ОВА Олег Кипер обещал лично разобраться в его целесообразности.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Ремонт садика в деревне

А вот абсолютным строительным нонсенсом в этом году стал капитальный ремонт детского сада в Березовском районе. В селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, были готовы потратить почти 150 миллионов гривен на эти работы. Однако эти торги не состоялись, потому что не нашелся подрядчик. Новой закупки Рауховский сельский совет больше не объявлял.

Скриншот открытого аукциона на ремонт садика. Фото: Prozorro

Безумные тендеры на сладости

Завершают год безумных закупок сразу три тендера на сладости, которые объявили в Измаиле, Фонтанке и Визирке.

Конфеты для Измаила

Городские власти планировали закупить 7 200 сладких подарков, на которые выделили 1 140 750 гривен. Закупка все же состоялась, но с меньшим ценником – 841 750 гривен. Следовательно, стоимость одного пакета скала 116 гривен.

Скриншот открытого аукциона на покупку конфет. Фото: Prozorro

Скриншот о заключении договора. Фото: Prozorro

Сладости за 800 тысяч для деревень

Почти аналогичные тендеры объявили Фонтанский и Визирский сельский совет, которые выделили на подарки более 800 тысяч гривен, однако их количество было почти вдвое меньше.

Известно, что Фонтанский тендер до 6 января находится в периоде обжалования предложений из-за несоответствия стоимости с объявленным перечнем конфет.

Скриншот открытого аукциона на покупку конфет. Фото: Prozorro

Скриншот об отмене открытого аукциона на покупку конфет. Фото: Prozorro

А вот Визирская закупка была упразднена исполнителем. Предварительно известно, что были нарушения законодательства в сфере публичных закупок.

Скриншот об отмене открытого аукциона на покупку конфет. Фото: Prozorro

Напомним, в середине декабря в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.