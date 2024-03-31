Локальні затори, черги та ДТП — через трасу Одеса — Рені краще не виїжджати сьогодні

Пробка на Паланку. Фото: скриншот

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, сьогодні, 31 березня. Ситуація на дорозі складна через ДТП у Маяках, а на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга на перетин кордону. До Румунії наразі дістатися теж складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор через ДТП на пішохідному переході у районі Маяк, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів.

Черга на пункті пропуску ''Старокозаче''. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так затор спостерігається у межах Сарати, Бронска, Нова Некрасівка та Новосільське. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме понад 4 години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне оновили на АЗС України, проте вартість бензину, автогазу та дизелю не змінилася. Так, ціни на пальне на автозаправних станціях країни залишаються стабільними вже два дні.

Нагадаємо, Білгород-Дністровський прикордонний загін почав видавати дозволи для перебування у прикордонній смузі. Йдеться про транзитну ділянку траси М-15 на південь області, яка пролягає через Молдову.