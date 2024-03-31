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Локальные пробки, очереди и ДТП — через трассу Одесса — Рени лучше не выезжать сегодня

31 марта 2024 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Локальные пробки, очереди и ДТП — через трассу Одесса — Рени лучше не выезжать сегодня
Пробка на Поланке. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сегодня, 31 марта. Ситуация на дороге сложная из-за ДТП в Маяках, а в одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь на пересечение границы. В Румынию пока добраться тоже сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка из-за ДТП на пешеходном переходе в районе Маяк, а также на КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Локальные пробки, очереди и ДТП — через трассу Одесса—Рени лучше не выезжать сегодня - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Локальные пробки, очереди и ДТП — через трассу Одесса—Рени лучше не выезжать сегодня - фото 2
Очередь на пункте пропуска Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так пробка наблюдается в пределах Сараты, Бронска, Новая Некрасовка и Новосельское. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит более 4 часов.

Локальные пробки, очереди и ДТП — через трассу Одесса—Рени лучше не выезжать сегодня - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее обновили на АЗС Украины, однако стоимость бензина, автогаза и дизеля не изменилась. Так, цены на горючее на автозаправочных станциях страны остаются стабильными уже два дня.

Напомним, Белгород-Днестровский пограничный отряд начал выдавать разрешения на пребывание в пограничной полосе. Речь идет о транзитном участке трассы М-15 на юг области, пролегающей через Молдову.

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