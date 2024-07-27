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Локальні затори — де водіям доведеться затриматись на трасі Одеса — Рені

27 липня 2024 17:25
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні увечері, 27 липня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 27 липня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Затори у напрямку Паланки 27 липня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Затори у напрямку Старокозачого 27 липня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга. 

Затори у напрямку Орлівки 27 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Але розмір її незначний.

Затори у напрямку Рені 27 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-92 знизилась на дві копійки, проте автогаз знову подорожчав. За останню добу ціна на нього зросла на шусть копійок.

Нагадаємо, Румунія увійшла до шенгенської зони, тому зараз для безперешкодного перетину румунського кордону на легковому транспорті необхідно зробити технічний огляд транспортного засобу та мати талон про ТО при собі.

Одеса кордон Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги черги на кордоні

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