Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні увечері, 27 липня

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 27 липня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у Великому Дальнику та Маяках, скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску теж велика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на виїзді з Сарати, у межах села Зоря, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж черга.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Але розмір її незначний.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На АЗС оновили ціни на пальне. Вартість бензину А-92 знизилась на дві копійки, проте автогаз знову подорожчав. За останню добу ціна на нього зросла на шусть копійок.

Нагадаємо, Румунія увійшла до шенгенської зони, тому зараз для безперешкодного перетину румунського кордону на легковому транспорті необхідно зробити технічний огляд транспортного засобу та мати талон про ТО при собі.