Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня вечером, 27 июля

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 27 июля. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в Большом Дальнике и Маяках, скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска тоже большая очередь.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин на выезде из Сараты в пределах села Заря, Татарбунаров и Броски. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже очередь.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Но размер ее незначителен.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

На АЗС обновили цены на топливо. Стоимость бензина А-92 снизилась на две копейки, однако автогаз снова подорожал. За последние сутки цена на него выросла на шесть копеек.

Напомним, Румыния вошла в шенгенскую зону, поэтому сейчас для беспрепятственного пересечения румынской границы на легковом транспорте необходимо произвести техническое освидетельствование транспортного средства и иметь талон о ТО при себе.