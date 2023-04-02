Лоукост Ryanair хоче відкрити в Одесі базу після відновлення авіасполучення

Авіакомпанія планує повернутись до України як тільки це стане можливим

Компанія планує швидко відновити польоти в Україну. Однак реалізація таких планів можлива лише після того, як повітряний простір країни визнають безпечним.

Про таке повідомив гендиректор авіакомпанії Майкл О’Лірі в інтерв'ю виданню Simple Flying.

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"Думаю, ми б повернулися в Україну протягом кількох днів. Звісно, одразу з рейсами за призначенням. Потім якомога швидше, з базами. Ми б працювали з ними в Києві, Львові та Одесі. Херсон може бути недоступний для нас", — зазначив гендиректор Майкл О’Лірі.

Майкл О’Лірі розповів, що європейський лоукостер хоче брати участь у відновленні та реконструкції української економіки.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення компанія перевозила в Україні два мільйони пасажирів.

Європейський лоукостер здійснив перший рейс із Києва восени 2018 року. Наступного року Ryanair почала літати зі Львова, Одеси, а згодом із Харкова та Херсона.

Нагадаємо, минулої доби росіяни підіймали в повітря багатоцільові винищувачі Су-35. Керованими авіаційними бомбами з напрямку Чорного моря атакували Херсонський район.

Фото: Хвиля