Лоукост Ryanair хоче відкрити в Одесі базу після відновлення авіасполучення
Компанія планує швидко відновити польоти в Україну. Однак реалізація таких планів можлива лише після того, як повітряний простір країни визнають безпечним.
Про таке повідомив гендиректор авіакомпанії Майкл О’Лірі в інтерв'ю виданню Simple Flying.
"Думаю, ми б повернулися в Україну протягом кількох днів. Звісно, одразу з рейсами за призначенням. Потім якомога швидше, з базами. Ми б працювали з ними в Києві, Львові та Одесі. Херсон може бути недоступний для нас", — зазначив гендиректор Майкл О’Лірі.
Майкл О’Лірі розповів, що європейський лоукостер хоче брати участь у відновленні та реконструкції української економіки.
Зазначимо, до повномасштабного вторгнення компанія перевозила в Україні два мільйони пасажирів.
Європейський лоукостер здійснив перший рейс із Києва восени 2018 року. Наступного року Ryanair почала літати зі Львова, Одеси, а згодом із Харкова та Херсона.
Нагадаємо, минулої доби росіяни підіймали в повітря багатоцільові винищувачі Су-35. Керованими авіаційними бомбами з напрямку Чорного моря атакували Херсонський район.
Фото: Хвиля