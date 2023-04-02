Лоукост Ryanair хочет открыть в Одессе базу после возобновления авиасообщения

Авиакомпания планирует вернуться в Украину как только это станет возможным

Компания планирует быстро возобновить полеты в Украине. Однако реализация таких планов возможна только после того, как воздушное пространство страны будет признано безопасным.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью изданию Simple Flying.

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"Думаю, мы бы вернулись в Украину в течение нескольких дней. Конечно, сразу с рейсами по назначению. Потом как можно скорее, с базами. Мы бы работали с ними в Киеве, Львове и Одессе. Херсон может быть недоступен для нас", — отметил гендиректор Майкл О'Лири.

Майкл О'Лири рассказал, что европейский лоукостер хочет участвовать в восстановлении и реконструкции украинской экономики.

Отметим, до полномасштабного вторжения компания перевозила в Украину два миллиона пассажиров.

Европейский лоукостер совершил первый рейс из Киева осенью 2018 года. В следующем году Ryanair начала летать из Львова, Одессы, а затем из Харькова и Херсона.

Напомним, за прошедшие сутки россияне поднимали в воздух многоцелевые истребители Су-35. Управляемыми авиационными бомбами по направлению к Черному морю атаковали Херсонский район.

Фото: Хвиля