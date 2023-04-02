Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Лоукост Ryanair хочет открыть в Одессе базу после возобновления авиасообщения arrow

Лоукост Ryanair хочет открыть в Одессе базу после возобновления авиасообщения

2 апреля 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Лоукост Ryanair хочет открыть в Одессе базу после возобновления авиасообщения
Авиакомпания планирует вернуться в Украину как только это станет возможным
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Компания планирует быстро возобновить полеты в Украине. Однако реализация таких планов возможна только после того, как воздушное пространство страны будет признано безопасным.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью изданию Simple Flying.

Читайте также:

"Думаю, мы бы вернулись в Украину в течение нескольких дней. Конечно, сразу с рейсами по назначению. Потом как можно скорее, с базами. Мы бы работали с ними в Киеве, Львове и Одессе. Херсон может быть недоступен для нас", — отметил гендиректор Майкл О'Лири.

Майкл О'Лири рассказал, что европейский лоукостер хочет участвовать в восстановлении и реконструкции украинской экономики.

Отметим, до полномасштабного вторжения компания перевозила в Украину два миллиона пассажиров.

Европейский лоукостер совершил первый рейс из Киева осенью 2018 года. В следующем году Ryanair начала летать из Львова, Одессы, а затем из Харькова и Херсона.

Напомним, за прошедшие сутки россияне поднимали в воздух многоцелевые истребители Су-35. Управляемыми авиационными бомбами по направлению к Черному морю атаковали Херсонский район.

Фото: Хвиля

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB