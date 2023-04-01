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Окупанти відчувають "снарядний голод": Гуменюк про зміну тактики росіян

1 квітня 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
Окупаційні війська збільшили маневри на фронті
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українські військові продовжують відстежувати активність ворожої авіації. Війська рф використовують керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Вони можуть атакувати ділянку за декілька десятків кілометрів від місця пуску, таким чином намагаються не наближатися в зону ураження нашими силами протиповітряної оборони. Саме така підступна тактика. Окупанти відтягують свої арсенали, тому що їм важко застосувати артилерію через влучність наших військових по їхніх позиціях, де вони зберігають боєприпаси", — повідомляє Наталя Гуменюк.

Як зазначала речниця ОК "Південь" росіяни позбавились багатьох боєприпасів завдяки нашій вогневій роботі і відчувають такий певний "снарядний голод". Саме тому спостерігається багато маневрів, постійних переміщень і пошуку нових місць розташування, а це витрачання часу і, зокрема, у зв'язку з цим доводиться міняти тактику. Адже використовувати міномети, артилерійське озброєння дуже складно в таких умовах.

Нагадаємо, що у місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, вдалось знищити російські крилаті ракети "Калібр НК". Втім, загроза ракетних ударів не зникла.

Також зазначимо що, представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що окупаційні війська росії не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які їм були поставлені в кремлі. Кампанія, яку росіяни називали "новий російський великий наступ", знаходиться на своєму апогеї, але росія не змогла виконати чергові терміни та завдання путіна, зокрема взяти Донбас до кінця березня

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