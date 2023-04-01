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Оккупанты чувствуют "снарядный голод": Гуменюк об изменении тактики россиян

1 апреля 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
Оккупационные войска увеличили маневры на фронте
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Украинские военные продолжают отслеживать активность вражеской авиации. Войска россии используют управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Они могут атаковать участок в нескольких десятках километров от места пуска, таким образом стараются не приближаться в зону поражения нашими силами противовоздушной обороны. Именно такая коварная тактика. Оккупанты оттягивают свои арсеналы, потому что им трудно применить артиллерию из-за точности наших военных по их позициям, где они хранят боеприпасы", — сообщает Наталья Гуменюк.

Как отмечала спикер ОК "Юг" россияне лишились многих боеприпасов благодаря нашей огневой работе и испытывают такой определенный "снарядный голод". Именно поэтому наблюдается много маневров, постоянных перемещений и поиска новых местоположений, а это трата времени и, в частности, в связи с этим приходится менять тактику. Ведь использовать минометы, артиллерийские вооружения очень сложно в таких условиях.

Напомним, что в городе Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, удалось уничтожить российские крылатые ракеты "Калибр НК". Впрочем, угроза ракетных ударов не исчезла.

Также отметим, что представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что оккупационные войска россии не смогли достичь ни одной из стратегических целей, которые им были поставлены в кремле. Кампания, которую россияне называли "новое русское великое наступление", находится на своем апогее, но россия не смогла выполнить очередные сроки и задачи путина, в частности взять Донбасс до конца марта.

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