Вітчизняні дрони: як працюють українські пташки на користь фронту

FPV-дрон у Силах оборони України. Фото: 35 ОБрМП

Вже понад два роки, як Росія розпочала свою агресію в Україні. Зараз багато хто називає цю війну — війною дронів. Передові технології сьогодні на вагу золота, але навіть вони безсилі перед досвідом і кмітливістю українських військових. Деяким винаходам немає аналогів у всьому світі. У чому секрет наших дронів і чому багато країн хотіли б отримати ці розробки?

Журналісти Новини.LIVE змогли поспілкуватися з розробниками українських дронів та дізналися багато цікавого.

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Розвідка, наступ, знищення ворожої техніки — сьогодні без дронів не реалізовується жодне бойове завдання. А іноді вони навіть замінюють танк, який може бути знищений "пташкою" в сотню разів дешевшою. За два з невеликим роки наші розробки цих маленьких помічників виросли в рази, що не може не тішити. Тим більше, що кожен із прототипів створюється з урахуванням військового досвіду.

"Ця сфера розвивається дуже потужними темпами — це необхідність, оскільки, це найважливіша частина, яка зараз є на фронті. Це один з найголовніших засобів ураження", — розповідає український військовий та розробник дронів з позивним "Борода".

Військовий з позивним "Борода". Фото: Новини.LIVE

Дрон-камікадзе без вибухівки. Фото: Новини.LIVE

Які є різновиди

Сьогоднішній попит на дрони зростає в геометричній прогресії, необхідні десятки безпілотників під різні цілі та завдання. Зокрема, найбільша відмінність залежить від тактик та методів застосування. Так, критична необхідність у БпЛА на сьогодні є саме на тактичному рівні, де ведуться кровопролитні бої.

"Якщо у вас навіть один дрон, він може застосуватися для знищення живої сили противника, для знищення броньованої техніки, місць дислокації особового складу тощо. Але для кожної задачі він несе різні снаряди", — додає боєць.

Демонстраційний дрон-камікадзе. Фото: Новини.LIVE

Але попри усі можливі механізми розробки, зробити на 100% дрон українського виробництва неможливо. Станом на сьогодні 70% компонентів надходять з-за кордону, адже виготовляти їх в України ризиковано та немає сенсу.

"Виробництво, яке б змогло ефективно їх виготовляти, повинно бути доволі масове. І наразі Україна не має таких потужностей, не має таких засобів виготовлення. Тобто, дійсно, є процес з заміни компонентів, але значною мірою це все привезено. Також сусідні країни з побоюванням ставляться до постачання великої кількості складників дронів, бо для них це зброя подівйної дії", — вважає нацгвардієць.

Дрони українського виробництва. Фото: Новини.LIVE

Окуляри та камера перегляду. Фото: Новини.LIVE

Безперервне виробництво

Варто зазначити, що виробництво безпілотників — це певний конвеєр, який не припиняється ні на хвилину. Адже є запити, які потрібно виконувати. Військові кажуть, що цей процес постійно модернізується, адже противник при захопленні вивчає "серце та мізки дрона" та робить нові засоби безпеки.

"Не може бути такого, що ми розробили якийсь дрон, випустили і сказали: все, ми на цьому закінчили, це готова робоча модель. Такого не можна, оскільки супротивник безперервно розробляє нові заходи і засоби. Це постійна радіоелектронна боротьба, постійна боротьба між нашими та їхніми дронами", — наголошує розробник дронів.

Розробник дронів про виробництво. Фото: Новини.LIVE

Інвестиції потрібні

Дрони — це майбутнє, у яке необхідно вкладатися на високому рівні. На думку військових, у країні, яка воює дронами, не повинно бути такого, що більшість потреб фронту у "пташках" покривають волонтери — держава повинна більше вкладатися в їхнє виготовлення та модернізацію.

"Я вважаю, що в дрони треба вкладати ще більше, оскільки це наразі найефективніший засіб введення війни на тактичному рівні. Важливі навіть найменші безпілотники, які використовуються до 4-5 кілометрів", — ділиться думками "Борода".

Маленькі FPV-дрони. Фото: Новини.LIVE

Окремо військовий каже, що сьогодні потреба в далекобійних дронах значно менша, ніж в маленьких FPV. Саме "дюймовики" спрощують вести ближній бій, а великі дрони не такі ефективні.

"Великі дрони сьогодні — не найефективніша штука. Їх легше збити, і вони набагато коштовніші. При збільшенні дрона ціна зростає пропорційно. Він повільніший, його простіше збити, тому наразі найефективніший такий діапазон — 7-13 дюймів", — зазначає інженер.

Камера на дроні. Фото: Новини.LIVE

Україна довела, що здатна на все, аби зупинити ворога власними зусиллями. Наразі в країні є близько 200 компаній, які займаються виробництвом різного виду безпілотників для війська. Сьогодні вони не дають спокою росіянами не лише на окупованих територіях, а й на їхній власній, що доводить: дронів має бути більше.