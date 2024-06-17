Отечественные дроны: как работают украинские птички в пользу фронта

FPV-дрон в Силах обороны Украины. Фото: 35 ОБрМП

Уже более двух лет, как Россия начала свою агрессию в Украине. Сейчас многие называют эту войну — войной дронов. Передовые технологии сегодня на вес золота, но даже они бессильны перед опытом и смекалкой украинских военных. Некоторым изобретениям нет аналогов по всему миру. В чем секрет наших дронов и почему многие страны хотели бы получить эти разработки?

Журналисты Новини.LIVE смогли пообщаться с разработчиками украинских дронов и узнали много интересного.

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Дроны на передовой

Разведка, наступление, уничтожение вражеской техники — сегодня без дронов не реализуется ни одна боевая задача. А иногда они даже заменяют танк, который может быть уничтожен "птичкой" в сотню раз дешевле. За два с небольшим годом наши разработки этих маленьких помощников выросли в разы, что не может не радовать. Тем более что каждый из прототипов создается с учетом военного опыта.

"Эта сфера развивается очень мощными темпами — это необходимость, поскольку это важнейшая часть, которая сейчас есть на фронте. Это одно из самых главных средств поражения", — рассказывает украинский военный и разработчик дронов с позывным "Борода".

Военный с позывным "Борода". Фото: Новини.LIVE

Дрон-камикадзе без взрывчатки. Фото: Новини.LIVE

Какие есть разновидности

Сегодняшний спрос на дроны растет в геометрической прогрессии, необходимы десятки беспилотников под разные цели и задачи. В частности, наибольшее отличие зависит от тактик и методов применения. Так, критическая необходимость в БпЛА сегодня есть именно на тактическом уровне, где ведутся кровопролитные бои.

"Если у вас даже один дрон, он может использоваться для уничтожения живой силы противника, для уничтожения бронированной техники, мест дислокации личного состава и так далее. Но для каждой задачи он несет разные снаряды", — добавляет боец.

Демонстрационный дрон-камикадзе. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря на все возможные механизмы разработки, сделать на 100% дрон украинского производства невозможно. На сегодня 70% компонентов поступают из-за границы, ведь производить их в Украине рискованно и нет смысла.

"Производство, которое бы смогло эффективно их производить, должно быть достаточно массовым. И сейчас Украина не имеет таких мощностей, не имеет таких средств изготовления. То есть действительно есть процесс по замене компонентов, но, по большей степени, это все привезено. Также соседние страны с опаской относятся к поставкам большого количества составляющих дронов, потому что для них это оружие событийного действия", — считает нацгвардеец.

Дроны украинского производства. Фото: Новини.LIVE

Очки и камеры просмотра. Фото: Новини.LIVE

Непрерывное производство

Стоит отметить, что производство беспилотников — это определенный конвейер, не прекращающийся ни на минуту. Есть ведь запросы, которые нужно выполнять. Военные говорят, что этот процесс постоянно модернизируется, ведь противник при увлечении изучает "сердце и мозги дрона" и создает новые средства безопасности.

"Не может быть такого, что мы разработали какой-нибудь дрон, выпустили и сказали: все, мы на этом закончили, это готовая рабочая модель. Такое нельзя делать, поскольку противник непрерывно разрабатывает новые меры и средства. Это постоянная радиоэлектронная борьба, постоянная борьба между нашими и их дронами", — отмечает разработчик дронов.

Разработчик дронов о производстве. Фото: Новини.LIVE

Инвестиции нужны

Дроны — это будущее, в которое необходимо вкладываться на высоком уровне. По мнению военных, в стране, воюющей дронами, не должно быть такого, что большинство потребностей фронта в "птичках" покрывают волонтеры — государство должно больше вкладываться в их изготовление и модернизацию.

"Я считаю, что в дроны нужно вкладывать еще больше, поскольку это самое эффективное средство введения войны на тактическом уровне. Важны даже самые маленькие беспилотники, которые используются до 4-5 километров", — делится мнением "Борода".

Маленькие FPV-дроны. Фото: Новини.LIVE

Отдельно военный говорит, что сегодня потребность в дальнобойных дронах значительно меньше, чем в маленьких FPV. Именно "дюймовики" упрощают вести ближний бой, а большие дроны не столь эффективны.

"Большие дроны сегодня — не самая эффективная штука. Их легче сбить, и они гораздо дороже. При увеличении дрона цена растет пропорционально. Он медленнее, его проще сбить, поэтому самый эффективный такой диапазон — 7-13 дюймов", — отмечает инженер.

Камера на дроне. Фото: Новини.LIVE

Украина доказала, что способна на все, чтобы остановить врага своими усилиями. Сейчас в стране около 200 компаний, которые занимаются производством разного вида беспилотников для войска. Сегодня они не дают покоя россиянам не только на оккупированных территориях, но и на их собственной, что доказывает: дронов должно быть больше.