Як зміна клімату впливає на стан садів — чи буде врожай на Одещині

Фрукти на прилавках. Фото: Новини.LIVE

Одеський регіон має унікальні кліматичні умови, що визначають вибір сільськогосподарських культур. Посушливий клімат сприяє вирощуванню фруктів, які добре адаптуються до обмеженого зрошення. Нині клімат змінюється, і передові технології дозволяють розширювати асортимент вирощування культур. Однак, наскільки вигідно сьогодні займатися садівництвом і чи не втратимо ми цю галузь у майбутньому?

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

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Сади на Одещині

Переважний пріоритет у вирощуванні культур на Одещині має вся кісточкова група. Регіон менш сприятливий для насіннячкових плодів, таких як яблуня, груша чи айва. Основна причина — посушливий клімат, що вимагає вирощування культур, здатних адаптуватися до спеки з помірною кількістю вологи.

"У нас, на жаль, є обмеження у кількості поливної води, тому звичайно, що у нас такі кісточкові культури, які потребують меншого зволоження, у них доволі короткі періоди вегетації, це доволі ранні культури, починаючи з черешні, потім персик, слива, абрикос і так далі", — розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії ОДАУ Ірина Іщенко про одеські сади. Фото: Новини.LIVE

Для комерційного вирощування фруктів потрібна значна кількість води, що створює виклики для садівників. Втім, підприємці надають перевагу перевіреним культурам, які вже давно вирощують у регіоні.

Розвиток садівництва

Попри все, перспектива садів на Одещині вражає, на сьогодні оброблена переважна більшість території. Активно з’являються молоді сади з новими сортами. Закинутих ділянок практично немає, якщо порівнювати цю цифру у відсотках, то це орієнтовно 1-2%.

"Дійсно, дуже багато у нас є молодих садків, нових сортів персиків, нових сортів абрикосів, які квітують у трошки більш пізній період, і за рахунок цього можна більш стабільно отримати урожай", — каже Ірина Іщенко.

Цвітіння дерев в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Садівники підлаштовуються як під кліматичні зміни, так і під ринковий попит. Дедалі більше Українці цікавляться новими сортами фруктів, що впливає на асортимент продукції.

Адаптація до зміни клімату

Якщо проаналізувати ринок фруктів, то помітно, що за останній період у нас з'явився новий асортимент. Ці сорти можуть дивувати, адже на Одещині почали вирощувати інжир, хурму, а також популярні сорти нектаринів та "інжирного" персика.

"Якщо подивимося нашу пропозицію на наших ринках, то дійсно і також у нас ось ця тенденція є до зміни, і багато з людей дійсно полюбляють нектарини купувати, чи ці персики інжирні, тому що їх зручніше їсти, в них менша кісточка. Тому, зважаючи саме на попит, змінюється і асортимент. Не стільки з огляду на зміни клімату, скільки все ж таки більше на це впливає саме людський попит, те, що хоче покупець", — зауважила експертка.

Квітуче дерево. Фото: Новини.LIVE

Нові сорти несуть за собою потребу в значних інвестиціях, адже молоді саджанці коштують недешево. Проте з часом сади окупають себе у цій справі, головне мати терпіння.

Терміни окупності

Як зазначає експерт, сади це досить вигідна справа. Але кожен, хто збирається займатися садівництвом, має розуміти, що перші 2-3 роки це лише вкладення. Бо потрібно створити надійні, якісні та довговічні насадження. І ще момент: на початку врожаю буде відносно невелика кількість.

"Якщо це інтенсивні технології, то в нас вступ плодоношення починається з третього року, причому, доволі такий значний і далі вже нарощується. Але, в принципі, окупність в переважній більшості настає на 5-7 рік, в залежності від інтенсивності вирощування насаджень. І, як правило, завжди при дотриманні всіх технологій рівень рентабельності становить не менше 70%", — каже Ірина Іщенко.

Експертка Ірина Іщенко про терміни окупності садів. Фото: Новини.LIVE

Садівництво на Одещині продовжує розвиватися, попри кліматичні виклики. Кісточкові культури залишаються основою агробізнесу. Однак головним питанням залишається реалізація продукції та її переробка. Потрібні нові підприємства та ринки збуту.

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