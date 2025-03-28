Как изменение климата влияет на состояние садов — будет ли урожай в Одесской области

Фрукты на прилавках. Фото: Новини.LIVE

В Одесском регионе уникальные климатические условия, определяющие выбор сельскохозяйственных культур. Засушливый климат способствует выращиванию фруктов, которые хорошо адаптируются к ограниченному орошению. Сейчас меняется климат, и передовые технологии позволяют расширять ассортимент выращивания культур. Однако, насколько выгодно сегодня заниматься садоводством и не потеряем ли мы эту отрасль в будущем?

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

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Преимущественный приоритет в выращивании культур в Одесской области имеет вся косточковая группа. Регион менее благоприятен для семечковых плодов, таких как яблоня, груша или айва. Основная причина — засушливый климат, требующий выращивания культур, способных адаптироваться к жаре с умеренным количеством влаги.

"У нас, к сожалению, есть ограничения в количестве поливной воды, поэтому конечно, что у нас такие косточковые культуры, которые требуют меньшего увлажнения, у них довольно короткие периоды вегетации, это довольно ранние культуры, начиная с черешни, затем персик, слива, абрикос и так далее", — рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии ОГАУ Ирина Ищенко об одесских садах. Фото: Новини.LIVE

Для коммерческого выращивания фруктов требуется значительное количество воды, что создает вызовы для садоводов. Впрочем, предприниматели предпочитают проверенные культуры, которые уже давно выращивают в регионе.

Развитие садоводства

Несмотря на все, перспектива садов в Одесской области впечатляет, на сегодня обработано подавляющее большинство территории. Активно появляются молодые сады с новыми сортами. Заброшенных участков практически нет, если сравнивать эту цифру в процентах, то это ориентировочно 1-2%.

"Действительно очень много у нас есть молодых садов, новых сортов персиков, новых сортов абрикосов, которые цветут в немножко более поздний период и за счет этого можно более стабильно получить урожай", — говорит Ирина Ищенко.

Цветение деревьев в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Садоводы подстраиваются как под климатические изменения, так и под рыночный спрос. Все больше Украинцы интересуются новыми сортами фруктов, что влияет на ассортимент продукции.

Адаптация к изменению климата

Если проанализировать рынок фруктов, то заметно, что за последний период у нас появился новый ассортимент. Эти сорта могут удивлять, ведь в Одесской области начали выращивать инжир, хурму, а также популярные сорта нектаринов и "инжирного" персика.

"Если посмотрим наше предложение на наших рынках, то действительно и также у нас вот эта тенденция есть к изменению, и многие из людей действительно любят нектарины покупать, или эти персики инжирные, потому что их удобнее есть, у них меньше косточка. Поэтому, учитывая именно спрос, меняется и ассортимент. Не столько учитывая изменения климата, сколько все же больше на это влияет именно человеческий спрос, то, что хочет покупатель", — отметила эксперт.

Цветущее дерево. Фото: Новини.LIVE

Новые сорта несут за собой потребность в значительных инвестициях, ведь молодые саженцы стоят недешево. Однако со временем сады окупают себя в этом деле, главное иметь терпение.

Сроки окупаемости

Как отмечает эксперт, сады это довольно выгодное дело. Но каждый, кто собирается заниматься садоводством, должен понимать, что первые 2-3 года это лишь вложения. Так как нужно создать надежные, качественные и долговечные насаждения. И еще момент: в начале урожая будет относительно небольшое количество.

"Если это интенсивные технологии, то у нас вступление плодоношения начинается с третьего года, причем, довольно такой значительный и дальше уже наращивается. Но, в принципе, окупаемость в подавляющем большинстве наступает на 5-7 год, в зависимости от интенсивности выращивания насаждений. И, как правило, всегда при соблюдении всех технологий уровень рентабельности составляет не менее 70%", — говорит Ирина Ищенко.

Эксперт Ирина Ищенко о сроках окупаемости садов. Фото: Новини.LIVE

Садоводство в Одесской области продолжает развиваться, несмотря на климатические вызовы. Косточковые культуры остаются основой агробизнеса. Однако главным вопросом остается реализация продукции и ее переработка. Нужны новые предприятия и рынки сбыта.

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