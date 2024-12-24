В Одесі судили військового, який не повернувся на службу з лікарні

Чоловік у військовій формі. Фото: ілюстративне/соцмережі

Офіцера мобілізаційної групи помістили до обласної психіатричної лікарні. Але, пройшовши курс лікування, він вирішив не повертатися до служби. Втім, суворо карати його не стали.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду.

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Подробиці справи

Після медогляду майора відправили лікуватися. За його словами, причиною стало зловживання алкоголем. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до частини, а п'ять місяців проводив час на власний розсуд. Згодом військовий усвідомив помилковість своїх дій і сам здався ДБР.

Що вирішив суд

Підсудний визнав свою провину, а також проблеми з алкоголем, і попросив суворо його не карати. Суддя взяв це до уваги й замінив йому п'ять років ув'язнення трьома роками випробувального строку.

Нагадаємо, уродженець Костянтинівки Донецької області у 2023 році двічі самовільно залишив частину. За це його притягнули до кримінальної відповідальності. Також в Одесі військового судили за незаконне зберігання гранати.