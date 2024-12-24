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Майор з Одещини не повернувся з лікарні на службу — як покарали

24 грудня 2024 22:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі судили військового, який не повернувся на службу з лікарні
Чоловік у військовій формі. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Офіцера мобілізаційної групи помістили до обласної психіатричної лікарні. Але, пройшовши курс лікування, він вирішив не повертатися до служби. Втім, суворо карати його не стали.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду.

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Подробиці справи

Після медогляду майора відправили лікуватися. За його словами, причиною стало зловживання алкоголем. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до частини, а п'ять місяців проводив час на власний розсуд. Згодом військовий усвідомив помилковість своїх дій і сам здався ДБР.

Що вирішив суд

Підсудний визнав свою провину, а також проблеми з алкоголем, і попросив суворо його не карати. Суддя взяв це до уваги й замінив йому п'ять років ув'язнення трьома роками випробувального строку. 

Нагадаємо, уродженець Костянтинівки Донецької області у 2023 році двічі самовільно залишив частину. За це його притягнули до кримінальної відповідальності. Також в Одесі військового судили за незаконне зберігання гранати.

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