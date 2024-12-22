Військовий засуджений за зберігання боєприпасів

Суддівський молоток. Фото: freepik

Комінтернівський районний суд Одеської області визнав винним жителя молодшого сержанта ЗСУ у незаконному зберіганні бойових припасів. Обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та співпрацював із судом. Його засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Суд розглянув справу молодшого сержанта, військовослужбовця 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин, якого звинувачували в незаконному зберіганні бойових припасів. Згідно з матеріалами справи, обвинувачений придбав корпус ручної гранати Ф-1 та запал УЗРГМ-2, які зберігав за місцем проживання. 23 серпня 2024 року під час обшуку поліція вилучила боєприпаси. Чоловік визнав свою вину, щиро розкаявся та заявив, що не усвідомлював усіх можливих наслідків своїх дій.

Яке покарання

Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей, активно сприяв розкриттю справи та мав позитивну характеристику. Вирок передбачає покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак із застосуванням іспитового строку. Також чоловік має компенсувати витрати на експертизи у розмірі понад 7 тисяч гривень.

Нагадаємо, житель Балти відмовився від отримання повістки та не з’явився на медичний огляд. Також в Одеській області 16-річний підліток підпалив автомобіль військовослужбовця та отримав іспитовий термін.