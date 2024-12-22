Военный осужден за хранение боеприпасов

Судейский молоток. Фото: freepik

Коминтерновский районный суд Одесской области признал виновным жителя младшего сержанта ВСУ в незаконном хранении боевых запасов. Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и сотрудничал с судом. Его приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Суд рассмотрел дело младшего сержанта, военнослужащего 3-го механизированного батальона одной из воинских частей, обвиняемого в незаконном хранении боевых припасов. Согласно материалам дела, обвиняемый приобрел корпус ручной гранаты Ф-1 и пыл УЗРГМ-2, которые хранил по месту жительства. 23 августа 2024 года в ходе обыска полиция изъяла боеприпасы. Мужчина признал свою вину, искренне раскаялся и заявил, что не осознавал всех возможных последствий своих действий.

Какое наказание

Суд учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей, активно способствовал раскрытию дела и имел положительную характеристику. Приговор предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы, но с применением испытательного срока. Также мужчина должен компенсировать расходы на экспертизы в размере более 7 тысяч гривен.

Напомним, житель Балты отказался от получения повестки и не явился на медицинское освидетельствование. Также в Одесской области 16-летний подросток поджег автомобиль военнослужащего и получил испытательный срок.