Штраф за ухилення від військового обліку

Суддя ударяє молоком. Фото: freepik

Житель Балти Одеської області, тракторист, батько двох дітей, визнаний винним у кримінальному правопорушенні за ст. 337 ч. 1 КК України. Чоловік відмовився від отримання повістки та не з’явився на медичний огляд. Суд призначив покарання у вигляді штрафу.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з обвинувальним актом, 2 листопада 2024 року, після письмового попередження, чоловік відмовився від отримання повістки для проходження медичного огляду, який був направлений йому співробітниками територіального центру комплектування. Цей випадок став підставою для кримінального переслідування, оскільки він умисно ухилився від військового обліку після попередження про відповідальність за подібні дії. Варто зазначити, що чоловік, після попередження, не повідомив про причини своєї неявки, що значно ускладнило ситуацію.

Що вирішив суд

Під час розгляду було встановлено, що чоловік усвідомлював свої дії, діяв навмисно та прагнув уникнути виконання військових зобов’язань. Суд ухвалив, що такі дії порушують вимоги законодавства, зокрема статтю 65 Конституції України, яка передбачає обов'язок громадян виконувати військову службу, а також Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", який зобов'язує громадян виконувати вимоги мобілізації, у тому числі проходити медичні огляди та призовні комісії. Чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 100 грн.

Нагадаємо, на Одещині 16-річний підліток підпалив автомобіль військовослужбовця та отримав іспитовий термін. Також одесит підпалив вантажівку, яка, за його словами, псувала краєвид із вікна квартири.