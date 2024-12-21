Штраф за уклонение от военного учета

Судья ударяет молоком. Фото: freepik

Житель Балты Одесской области, тракторист, отец двоих детей, признан виновным в уголовном преступлении по ст. 337 ч. 1 УК Украины. Мужчина отказался от получения повестки и не явился на медицинское обследование. Суд назначил наказание в виде штрафа.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно обвинительному акту, 2 ноября 2024 года, после письменного предупреждения, мужчина отказался от получения повестки для прохождения медицинского осмотра, направленного ему сотрудниками территориального центра комплектования. Этот случай стал основанием для уголовного преследования, поскольку он умышленно уклонился от военного учета после предупреждения ответственности за подобные действия. Стоит отметить, что мужчина после предупреждения не сообщил о причинах своей неявки, что значительно усложнило ситуацию.

Что решил суд

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина осознавал свои действия, действовал намеренно и стремился избежать выполнения военных обязательств. Суд постановил, что такие действия нарушают требования законодательства, в частности статью 65 Конституции Украины, которая предусматривает обязанность граждан выполнять военную службу, а также Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", обязывающий граждан выполнять требования мобилизации, в том числе проходить медицинские осмотры и призывные комиссии. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 5100 грн.

Напомним, в Одесской области 16-летний подросток поджег автомобиль военнослужащего и получил испытательный срок. Также одессит поджег грузовик, который, по его словам, портил пейзаж из окна квартиры.