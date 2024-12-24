В Одессе судили военного, не вернувшегося на службу из больницы

Человек в военной форме. Фото: иллюстративное/соцсети

Офицер мобилизационной группы был помещен в областную психиатрическую больницу. Но, пройдя курс лечения, он решил не возвращаться в службу. Впрочем, строго наказывать его не стали.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда.

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Подробности дела

После медосмотра майора отправили лечиться. По его словам, причиной стало злоупотребление алкоголем. Выписавшись из больницы, он не вернулся в часть, а пять месяцев проводил время по своему усмотрению. Впоследствии военный осознал ошибочность своих действий и сам сдался ГБР.

Что решил суд

Подсудимый признал свою вину, а также проблемы с алкоголем, и попросил строго его не наказывать. Судья принял это во внимание и заменил ему пять лет заключения тремя годами испытательного срока.

Напомним, уроженец Константиновки Донецкой области в 2023 году дважды самовольно покинул часть. За это его привлекли к уголовной ответственности. Также в Одессе военного судили за незаконное хранение гранаты.