В Одессе судили военного, не вернувшегося на службу из больницы

Майор с Одесчины не вернулся из больницы на службу — как наказали
Офицер мобилизационной группы был помещен в областную психиатрическую больницу. Но, пройдя курс лечения, он решил не возвращаться в службу. Впрочем, строго наказывать его не стали.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда.
Подробности дела
После медосмотра майора отправили лечиться. По его словам, причиной стало злоупотребление алкоголем. Выписавшись из больницы, он не вернулся в часть, а пять месяцев проводил время по своему усмотрению. Впоследствии военный осознал ошибочность своих действий и сам сдался ГБР.
Что решил суд
Подсудимый признал свою вину, а также проблемы с алкоголем, и попросил строго его не наказывать. Судья принял это во внимание и заменил ему пять лет заключения тремя годами испытательного срока.
Напомним, уроженец Константиновки Донецкой области в 2023 году дважды самовольно покинул часть. За это его привлекли к уголовной ответственности. Также в Одессе военного судили за незаконное хранение гранаты.
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