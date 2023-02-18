Одеські депутати потрапили у рейтинг найбагатших людей в Україні за статками у біткоїнах.

Мають величезні статки: одеські депутати очолили рейтинг власників біткоїнів
До першого національного рейтингу власників біткоїнів потрапили одесити. У топ 10 можна знайти прізвища депутатів міста та області.
Про це написало видання Bitcoin Magazine Україна.
Рейтинг очолив ексдепутат Одеської міської ради Дмитро Палпатін.
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Він володіє 7 700 BTC ($178 млн станом на 1 лютого). На другому місці опинився депутат Одеської районної ради Іван Бойченко – 5 750 BTC ($133 млн).1418:43
Також до Топ-10 потрапили власник транспортної компанії Star Shine Shipping Володимир Кривошея — 3493 BTC ($81 млн),
керівник ТОВ "Аланія" Тарас Шаповалов — 3256 BTC ($75 млн), колишній депутат Одеської обласної ради Руслан Табунщик — 1600 BTC ($37 млн).
Закривають десятку лідерів ще два ексдепутати Одеської обласної ради: Валентин Волканов — 1500 BTC ($35 млн) та Дмитро Пеструєв — 1318 BTC ($30 млн).
Найвідомішим учасником рейтингу є Ігор Коломойський. Згідно з матеріалами британського суду, у його власності знаходиться близько 800 BTC ($18 млн).
Загальний обсяг активів у рейтингу – близько 47 000 BTC на суму понад $1 млрд.