Одеські депутати потрапили у рейтинг найбагатших людей в Україні за статками у біткоїнах.

Статики превалюють за сотні мільйонів доларів

До першого національного рейтингу власників біткоїнів потрапили одесити. У топ 10 можна знайти прізвища депутатів міста та області.



Про це написало видання Bitcoin Magazine Україна.



Рейтинг очолив ексдепутат Одеської міської ради Дмитро Палпатін.

Він володіє 7 700 BTC ($178 млн станом на 1 лютого). На другому місці опинився депутат Одеської районної ради Іван Бойченко – 5 750 BTC ($133 млн).1418:43





Також до Топ-10 потрапили власник транспортної компанії Star Shine Shipping Володимир Кривошея — 3493 BTC ($81 млн),

керівник ТОВ "Аланія" Тарас Шаповалов — 3256 BTC ($75 млн), колишній депутат Одеської обласної ради Руслан Табунщик — 1600 BTC ($37 млн).



Закривають десятку лідерів ще два ексдепутати Одеської обласної ради: Валентин Волканов — 1500 BTC ($35 млн) та Дмитро Пеструєв — 1318 BTC ($30 млн).





Найвідомішим учасником рейтингу є Ігор Коломойський. Згідно з матеріалами британського суду, у його власності знаходиться близько 800 BTC ($18 млн).

Загальний обсяг активів у рейтингу – близько 47 000 BTC на суму понад $1 млрд.