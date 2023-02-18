Одесские депутаты попали в рейтинг самых богатых людей в Украине по достатку в биткоинах.

Статики превалируют за сотни миллионов долларов

В первый национальный рейтинг владельцев биткоинов попали одесситы. В топ 10 можно найти фамилии депутатов города и области.

Об этом написало издание Bitcoin Magazine Украина.



Рейтинг возглавил эксдепутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин.

Он владеет 7 700 BTC ($178 млн по состоянию на 1 февраля). На втором месте оказался депутат Одесского районного совета Иван Бойченко — 5 750 BTC ($133 млн).1418:43





Также в Топ-10 попал владелец транспортной компании Star Shine Shipping Владимир Кривошея — 3493 BTC ($81 млн),

руководитель ООО "Алания" Тарас Шаповалов — 3256 BTC ($75 млн), бывший депутат Одесского областного совета Руслан Табунщик — 1600 BTC ($37 млн).



Закрывают десятку лидеров еще два эксдепутата Одесского областного совета: Валентин Волканов — 1500 BTC ($35 млн) и Дмитрий Пеструев — 1318 BTC ($30 млн).

Самым известным участником рейтинга является Игорь Коломойский. Согласно материалам британского суда, в его собственности находится около 800 BTC ($18 млн).

Общий объем активов в рейтинге — около 47 000 BTC на сумму свыше $1 млрд.