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Майже 10 мільйонів на вікна —  в облраді Одеси оголосили новий тендер

23 липня 2024 13:57
Верзілова Єлизавета - редактор
Тендер на вікна для Одеської облради: Prozorro
Будівля Одеської райради. Фото: facebook/ Одеське БТІ
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській обласній раді оголосили тендер на заміну старих пошкоджених вікон у будівлі на Канатній, 83, відомої в Одесі як "Стєкляшка". На ці потреби з обласного бюджету планують виділити майже 10 млн грн. 

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошеня тендеру. Фото: скриншот

Деталі закупівлі

Управління Одеської обласної ради з майнових відносин оголосило тендер на заміну вікон в будівлі на Канатній 83, де розташовані Одеська районна рада, управління та департаменти ОВА.  Аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями планують провести 5 серпня, а  пропозиції прийматимуть до 2 серпня. 

Загальна сума закупівлі нових вікон та робіт склала 9 963 720 грн. Майбутній підрядник має здати об'єкт до 30 листопада поточного року. 

Що саме планують зробити

Згідно технічної документації, то в усіх приміщеннях 15-ти поверхової будівлі мають замінити віконні блоки. Роботи містимуть: 

  • демонтаж старих рам, віконних коробок та підвіконь;
  • скління металевих рам двошаровими склопакетами;
  • установлення пластикових підвіконних дошок;
  • улаштування пароізоляційного шару пласких поверхонь з плівки поліетиленової;
  • штукатурення пласких поверхонь віконних та дверних укосів;
  • фарбування стін водоемульсійними сумішами;
  • навантаження та вивіз сміття. 

Зазначимо, що у документації вказана лише кількість, а на оцінку вартості усіх необхідних матеріалів та майбутніх робіт, судячі з усього,  оголосять ще один тендер. Однак відомо, що з бюджету виділити на оплату праці робітників 9 659,97 грн за годину. 

Бюджет на роботи
Виплати труда. Фото: скриншот

Більше про тендери в Одесі

Ми писали, що Управління СБУ в Одеській області планує кардинально оновити автопарк службових машин —  там за два місяці оголосили вже четверту відповідну закупівлю. Цього разу на дві автівки планують витратити понад 2 млн грн. 

Також в Одесі планують усунути наслідки руйнувань, які стались у Київському районі міста через російський ракетний удар у березні. Підрядників обрали без використання електронної системи, а загалом роботи оцінили у майже 10 мільйонів гривень.

Одеса тендер робота Одеська область Новини Одеси закупівлі бюджет вікна

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