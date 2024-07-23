Тендер на вікна для Одеської облради: Prozorro

Будівля Одеської райради. Фото: facebook/ Одеське БТІ

В Одеській обласній раді оголосили тендер на заміну старих пошкоджених вікон у будівлі на Канатній, 83, відомої в Одесі як "Стєкляшка". На ці потреби з обласного бюджету планують виділити майже 10 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі закупівлі

Управління Одеської обласної ради з майнових відносин оголосило тендер на заміну вікон в будівлі на Канатній 83, де розташовані Одеська районна рада, управління та департаменти ОВА. Аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями планують провести 5 серпня, а пропозиції прийматимуть до 2 серпня.

Загальна сума закупівлі нових вікон та робіт склала 9 963 720 грн. Майбутній підрядник має здати об'єкт до 30 листопада поточного року.

Що саме планують зробити

Згідно технічної документації, то в усіх приміщеннях 15-ти поверхової будівлі мають замінити віконні блоки. Роботи містимуть:

демонтаж старих рам, віконних коробок та підвіконь;

скління металевих рам двошаровими склопакетами;

установлення пластикових підвіконних дошок;

улаштування пароізоляційного шару пласких поверхонь з плівки поліетиленової;

штукатурення пласких поверхонь віконних та дверних укосів;

фарбування стін водоемульсійними сумішами;

навантаження та вивіз сміття.

Зазначимо, що у документації вказана лише кількість, а на оцінку вартості усіх необхідних матеріалів та майбутніх робіт, судячі з усього, оголосять ще один тендер. Однак відомо, що з бюджету виділити на оплату праці робітників 9 659,97 грн за годину.

Виплати труда. Фото: скриншот

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Ми писали, що Управління СБУ в Одеській області планує кардинально оновити автопарк службових машин — там за два місяці оголосили вже четверту відповідну закупівлю. Цього разу на дві автівки планують витратити понад 2 млн грн.



Також в Одесі планують усунути наслідки руйнувань, які стались у Київському районі міста через російський ракетний удар у березні. Підрядників обрали без використання електронної системи, а загалом роботи оцінили у майже 10 мільйонів гривень.