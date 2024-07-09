В Одесі усунуть наслідки ворожого ракетного удару: скільки виділять на роботи

В Одесі провели тендери на усунення наслідків атак. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Одесі планують усунути наслідки руйнувань, які стались у Київському районі міста через російський ракетний удар у березні. Підрядників обрали без використання електронної системи, а загалом роботи оцінили у майже 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Оголошення закупівлі. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником виступив департамент з благоустрою міста Одеської міської ради. Розгрібання та демонтаж завалів за двома адресами там оцінили у 9 204 145,86 гривень. Переможців обрали без використання електронної системи. За результатами закупівлі, ними стали ТОВ "СПК"ФЛАГМАН"" та ТОВ "Спец-Буд-Техніка".

Перевожець аукціону ТОВ "Спец-Буд-Техніка". Фото: скриншот

Перевожець аукціону ТОВ "СПК"ФЛАГМАН"" . Фото: скриншот

Вимоги до підрядника

Усі роботи фірма повинна виконати у період з липня до грудня поточного року. У будівлі мають демонтувати старі перекриття, демонтувати старі вікна, фундаменти та ґанки, засипати траншеї та котловани ґрунтом. Також обов'язковим є очистити приміщення від сміття, навантажити його вручну та вивезти бульдозером на відстань до 30 км.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що наслідки ворожої атаки в Одесі планують також усунути й у Приморському районі міста. Там на роботи виділять близько 20 мільйонів гривень.

Ми писали, що чиновники Южненської міської ради на Одещині уклали угоду на поточний ремонт електричних мереж в парку Приморський з фізичною особою-підприємцем Олександром Булгаковим. Зазначимо, що він є чоловіком головної спеціалістки відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Южненської міської ради Карини Булгакової.