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Майже 10 мільйонів на прибирання — черговий тендер на благоустрій Одеси

9 липня 2024 18:09
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі усунуть наслідки ворожого ракетного удару: скільки виділять на роботи
В Одесі провели тендери на усунення наслідків атак. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують усунути наслідки руйнувань, які стались у Київському районі міста через російський ракетний удар у березні. Підрядників обрали без використання електронної системи, а загалом роботи оцінили у майже 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот
Майже 10 мільйонів на прибирання — черговий тендер на благоустрій Одеси - фото 2
Оголошення закупівлі. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Замовником виступив департамент з благоустрою міста Одеської міської ради. Розгрібання та демонтаж завалів за двома адресами там оцінили у  9 204 145,86 гривень. Переможців обрали  без використання електронної системи. За результатами закупівлі, ними стали ТОВ "СПК"ФЛАГМАН"" та ТОВ "Спец-Буд-Техніка".

ТОВ "Спец-Буд-Техніка" отримав підряд
Перевожець аукціону ТОВ "Спец-Буд-Техніка". Фото: скриншот
ТОВ "СПК"ФЛАГМАН"" отримав підряд
Перевожець аукціону ТОВ "СПК"ФЛАГМАН"" . Фото: скриншот

Вимоги до підрядника

Усі роботи фірма повинна виконати у період з липня до грудня поточного року.  У будівлі мають демонтувати старі перекриття,  демонтувати старі вікна, фундаменти та ґанки, засипати траншеї та котловани ґрунтом. Також обов'язковим є очистити приміщення від сміття, навантажити його вручну та вивезти  бульдозером на відстань до 30 км. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, що наслідки ворожої атаки в Одесі планують також усунути й у Приморському районі міста. Там на роботи виділять близько 20 мільйонів гривень. 

Ми писали, що чиновники Южненської міської ради на Одещині уклали угоду на поточний ремонт електричних мереж в парку Приморський з фізичною особою-підприємцем Олександром Булгаковим. Зазначимо, що він є чоловіком головної спеціалістки відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Южненської міської ради Карини Булгакової.

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