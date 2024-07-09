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Почти 10 миллионов на уборку — очередной тендер на благоустройство Одессы

9 июля 2024 18:09
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе устранят последствия вражеского ракетного удара: сколько выделят на работы
В Одессе провели тендеры по устранению последствий атак. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируют устранить последствия разрушений, произошедших в Киевском районе города из-за российского ракетного удара в марте. Подрядчиков выбрали без использования электронной системы, а в целом работы оценили почти в 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные с открытого аукциона. Фото: скриншот
Почти 10 миллионов на уборку — очередной тендер на благоустройство Одессы - фото 2
Объявление закупки. Фото: скриншот

Детали тендера

Заказчиком выступил департамент по благоустройству города Одесского городского совета. Разгреб и демонтаж завалов по двум адресам там оценили в 9 204 145,86 гривен. Победителей выбрали без использования электронной системы. По результатам закупки, ими стали ООО "СПК"ФЛАГМАН" и ООО "Спец-Буд-Техника".

ООО "Спец-Строй-Техника" получил подряд
Победитель аукциона ООО "Спец-Буд-Техника". Фото: скриншот
ООО "СПК"ФЛАГМАН"" получил подряд
Победитель аукциона ООО "СПК"ФЛАГМАН". Фото: скриншот

Требования к подрядчику

Все работы компания обязана выполнить в период с июля по декабрь текущего года. В здании должны демонтировать старые перекрытия, демонтировать старые окна, фундаменты и крыльца, засыпать траншеи и котлованы грунтом. Также обязательно очистить помещение от мусора, погрузить его вручную и вывезти бульдозером на расстояние до 30 км.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что последствия вражеской атаки в Одессе планируют устранить и в Приморском районе города. Там на работы выделят около 20 миллионов гривен.

Мы писали, что чиновники Южненского городского совета в Одесской области заключили соглашение на текущий ремонт электрических сетей в парке Приморский с физическим лицом-предпринимателем Александром Булгаковым. Отметим, что он является главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета Южного городского совета Карины Булгаковой.

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