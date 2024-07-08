В Одесі усунуть наслідки ракетного удару: провели тендер на 20 млн грн.

Люди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують усунути наслідки руйнувань, які стались Приморському районі міста через ворожу атаку. Вже обрали підрядника без використання електронної системи. Ось тільки роботи були оцінені у понад 19 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Замовником виступив департамент з благоустрою міста Одеської міської ради,розгрібання та демонтаж завалів оцінив у 19 737 937,57 гривень. Переможця обрали без використання електронної системи, ним стали ТОВ "Хай-тек Еліт-строй", яке також займалось демонтажем руйнувань у багатоповерхівці на Добровольського.

Вимоги до підрядника

Усі роботи фірма повинна виконати у період з липня до грудня поточного року. У будівлі мають демонтувати старі перекриття, демонтувати старі вікна, фундаменти та ґанки, засипати траншеї та котловани ґрунтом. Також обов'язковим є очистити приміщення від сміття, навантажити його вручну та вивезти бульдозером на відстань до 30 км.

Інші тендери в Одесі

Ми писали, що чиновники Южненської міської ради на Одещині уклали угоду на поточний ремонт електричних мереж в парку Приморський з фізичною особою-підприємцем Олександром Булгаковим. Зазначимо, що він є чоловіком головної спеціалістки відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Южненської міської ради Карини Булгакової.

Ми писали, що в Одесі не змогли знайти підрядника для ремонту Міської клінічної лікарні № 01, відомої як "Єврейська". У попередньому тендері брав участь тільки один підрядник, але його скасували через розбіжності сум податку в договірній ціні та формі тендерної пропозиції.