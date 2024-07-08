В Одессе устранят последствия ракетного удара: провели тендер на 20 млн грн

Люди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют устранить последствия разрушений, которые произошли в Приморском районе города из-за вражеской атаки. Уже выбран подрядчик без использования электронной системы. Вот только работы были оценены более чем в 19 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Заказчиком выступил департамент по благоустройству города Одесского городского совета, разгреб и демонтаж завалов оценил в 19 737 937,57 гривен. Победителя выбрали без использования электронной системы, им стали ООО "Хай-тек Элит-строй", также занимавшееся демонтажем разрушений в многоэтажке на Добровольского.

Требования к подрядчику

Все работы компания обязана выполнить в период с июля по декабрь текущего года. В здании должны демонтировать старые перекрытия, демонтировать старые окна, фундаменты и крыльца, засыпать траншеи и котлованы грунтом. Также обязательно очистить помещение от мусора, погрузить его вручную и вывезти бульдозером на расстояние до 30 км.

Другие тендеры в Одессе

Мы писали, что чиновники Южненского городского совета в Одесской области заключили соглашение на текущий ремонт электрических сетей в парке Приморский с физическим лицом-предпринимателем Александром Булгаковым. Отметим, что он является главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности исполнительного комитета Южного городского совета Карины Булгаковой.

Мы писали, что в Одессе не смогли найти подрядчика для ремонта Городской клинической больницы №01, известной как "Еврейская". В предварительном тендере участвовал только один подрядчик, но его отменили из-за разногласий сумм налога в договорной цене и форме тендерного предложения.